Dere taştı, çiftlikte mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yoğun yağışın ardından Kırsal Hasanpaşa Mahallesi'ndeki derede taşkın meydana geldi.

Bölgeyi kaplayan sel suları nedeniyle 63 yaşındaki Hüseyin Duymuş küçükbaş hayvan çiftlik evinde mahsur kaldı. Bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bot ve halat yardımıyla kurtarılan Duymuş, yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Duymuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.