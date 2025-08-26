Derede ölü bulunan adamın cenazesi defnedildi
Bartın'ın Ulus ilçesinde evine 1 kilometre uzaklıktaki derede ölü bulunan adam, bugün aile mezarlığına defnedildi.
Ulus'ta yaşayan 61 yaşındaki Kamil Kuru, 25 Ağustos Pazartesi günü evinden çıktıktan sonra geriye dönmedi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesinin ardından AFAD ekipleri adam için arama kurtarma çalışmaları başlattı. Çalışmalar sonrası Kuru'nun derenin içerisindeki cansız bedenine ulaşıldı.
Merhum Kamil Kuru, bugün Ulus ilçesi Merkez Ulu Camii'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kelebek Aile Mezarlığı'na defnedildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Mezarlık
- Ölüm
- Bartın