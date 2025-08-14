Derede yüzerken balçığa saplanan genç boğuldu

Bitlis'in Mutki ilçesinde iki arkadaşıyla birlikte Meydan-Yazıcık köyü yolunun Antor mevkisindeki dereye giren 21 yaşındaki Yunus Özkan, bir süre sonra kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma Timi sevk edildi.



Ekipler derenin zeminindeki çamura saplanmış halde Özkan'ın cansız bedenine ulaştı.



Sudan çıkarılan Özkan'ın cenazesi, Mutki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.