Derede kaybolan genç 6 gündür aranıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzmek için girdiği Avaşin Deresi'nde akıntıya kapılarak kaybolan genci arama çalışmaları, Ankara'dan 18 kişilik Jandarma komando ekibinin katılımıyla devam ediyor. 16 yaşındaki Neçir Kom, 10 Mayıs'ta arkadaşlarıyla piknik yapmak için gittiği Dağlıca Bölgesi'ndeki Yeşiltaş köyü yakınlarında girdiği derede akıntıya kapıldı.

ANKARA'DAN ÖZEL EKİP GİTTİ



6. günde de Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye ve polis ve jandarma dalgıç ekipleri dere ile çevresinde arama çalışması yürüttü.



Ankara'dan bölgeye giden 18 kişilik Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekibi de arama çalışmalarına katıldı.



Zorlu arazi koşulları ve akıntıya rağmen yürütülen çalışmalara, vatandaşlar ve kayıp gencin yakınları da destek verdi.