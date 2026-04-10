Dereden geçerken aracı suya gömülen sürücü öldü

Canbalı Mahallesi'nde Bursa yönüne giden Turan Babaoğlu, Canbalı Köprüsü'nün altında kestirme olarak kullanılan yol üzerindeki dereden geçmek istedi.



Babaoğlu, yağış nedeniyle derenin yükseldiğini fark edemeyince aracı suya gömüldü.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin derede yaptığı aramada, yeri tespit edilen aracın sürücüsü Babaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.



Ölen sürücü ile aracını dereden çıkarma çalışmaları sürerken, çevre sakinlerinin güzergahı 'kestirme yol' olarak kullandığı öğrenildi.