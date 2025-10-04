Dereköy’de çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyü Yukarı Baraj Altı mevkiinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Çalılık bölgede henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, çevrede yaşayan vatandaşların fark etmesiyle hızla ekiplerin müdahalesine taşındı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin büyümesine izin vermeden kontrol altına aldı.

Köylülerin de büyük endişe yaşadığı yangında, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde felaketin önüne geçildi. tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

