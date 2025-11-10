Dereye devrilen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
10.11.2025 01:48
AA
Karabük'te otomobil dere yatağına devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde O.D. idaresindeki otomobil, Bahçepınar Mahallesi ile Yeni Mahalle'yi bağlayan köprü girişinde kontrolden çıkarak 5 metre yükseklikten dereye devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki U.G. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yolcu U.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü O.D'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca O.D.'nin 1,72 promil alkollü olduğu belirlendi.