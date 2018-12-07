Artvin'in Yusufeli ilçesinde evine odun götürürken dereye düşen kişi boğularak öldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Yüncüler Köyü'nde evine odun götüren Şerafettin Güneş (63) köydeki dere üzerinde bulunan tahta köprüden geçerken dengesini kaybederek suya düştü. Olayı gören Güneş'in eşi, durumu köylülere haber verdi.
Olay yerine gelen köylüler, olay yerinden yaklaşık 40 metre uzaklıkta Güneş'i sudan çıkardı.
Sudan çıkarılan Güneş'in hayatını kaybettiği anlaşılırken, Güneş'in cesedi 112 Acil Servis ekiplerince Yusufeli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Dereye düşen kişi boğularak hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Artvin'de evine odun getirirken köprüden dereye düşen kişi yaşamını yitirdi.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde evine odun götürürken dereye düşen kişi boğularak öldü.