Dereye kireç döken size 464 bin lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ihbarı ve Alo 181 hattına gelen şikayet üzerine Düzköy köyü yakınındaki köprü altında jandarma personeli eşliğinde inceleme ve denetim gerçekleştirildiği belirtildi.



Dereye 20-30 paket halinde 25 kilogramlık maddenin döküldüğü vurgulanan açıklamada, malzemenin dere kenarında beyaz bir örtü oluşturduğu, tespit edilemeyen bir miktarın da ayrıca dereye ve çevreye döküldüğü aktarıldı.



Kireç nitelikli malzemenin ve sahanın fotoğraflarının çekildiğine işaret edilen açıklamada, "S.D'nin beyanına göre malzemenin kendisi tarafından döküldüğü, bölgeye yakın bir sunta fabrikası sahasında bulunan bu malzemenin araçla taşınıp dereye dökülerek bertaraf edildiği hususları tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KAPLI KALSİYUM KARBONAT TUZU



Malzemenin üretici firmasından temin edilen Malzeme Bilgi Güvenlik Formu'na göre, malzemenin "kaplı kalsiyum karbonat tozu" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Malzemenin kanalizasyon, toprak veya su yollarına dökülmemesi gerektiği, solunumu tahriş ettiği, ürünün suda çözündüğü, tehlikeli olarak sınıflandırılmadığı, sucul yaşama zarar verdiği ifade edilmektedir." değerlendirmesine yer verildi.



Açıklamada, olayla ilgili tutanak tutulduğu, 2872 sayılı kanunun ilgili maddesi ve yönetmeliklere göre S.D'ye 464 bin 585 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.