Dereye uçan aracını bırakıp kaçtı
20.05.2026 04:22
DHA
Bursa'da kontrolünü kaybettiği otomobiliyle dereye savrulan sürücü, aracı bırakıp olay yerinden ayrıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde gece yarısı sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye savruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, sürücünün aracı bırakarak bölgeden ayrıldığını belirledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.