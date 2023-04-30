Dereye uçan araçta ölü sayısı 5'e yükseldi

CENAZELER YARIN DEFNEDİLECEK

Bilgin ile Özdemir ailelerinin komşu olduğu, Hayrullah Bilgin'in ilçede fırın işlettiği, Mehmet Özdemir'in de dolmuşculuk yaptığı belirtildi.

2 ailenin ayı giren Eğzar Yaylası'ndaki eve gittikleri, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Beyza Bilgin'in de 2 yıllık üniversite mezun olup, babasına fırında yardım ettiği bildirildi.

Cenazeler, yarın Kaptanpaşa köyünde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.