Dereye uçan otomobildeki 2 kız kardeş hayatını kaybetti. Kaçan sürücü yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde 5 Şubat'ta dere yatağına düşen ve iki kız kardeşin öldüğü otomobilin firari sürücüsü gözaltına alındı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan T.D'nin (33) işlemleri sürüyor.

İKİ KARDEŞ KAZADA CAN VERMİŞTİ

6 Şubat akşam saatlerinde Menderes ilçesinde, seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Tenha bir bölgede gerçekleşen kazada, araçta bulunan Nergiz T. (21) ve kardeşi Balım T. (16) hayatını kaybetti.



Kazadan sağ kurtulan ancak haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunduğu gerekçesiyle olay yerinden kaçtıkları iddia edilen D.Y. (28) ve T.D. (33) hakkında jandarma ekipleri çalışma başlattı.



Kazanın ertesi sabahı kendi isteğiyle karakola giderek teslim olan D.Y.'nin yer göstermesi üzerine olay yerine giden ekipler, Nergiz T.'nin cansız bedenine araç içerisinde ulaştı. Balım T.'nin cansız bedeni ise aynı gün saat 11.00 sıralarında vatandaşlar tarafından dere kenarında bulundu.



Yürütülen soruşturma kapsamında, olayın ardından kayıplara karışan firari şüpheli T.D., jandarma ekiplerinin takibi sonucu bugün yakalanarak gözaltına alındı.



Öte yandan gözaltındaki D.Y.'nin ifadesinde, seyir halindeyken aracın köprü üzerinde kazaen kaydığını ve dere yatağına düştüklerini söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri devam eden 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.