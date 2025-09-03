Dergah kurdu, kendini şeyh olarak tanıttı: 175 milyon liralık mal varlığı ortaya çıktı

Diyarbakır 'da ilginç bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kentte yaklaşık iki yıl önce kendini şeyh olarak tanıtan A.A. hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada A.A.'nın dergah kurduğu, para karşılığı muska hazırladığı, özel müşterilerini ise başka bir semtte ağırladığı belirlendi. TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmaya delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi. Şüpheli hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan yürütülen soruşturmaya da takipsizlik kararı verildi.

MASAK RAPORLARINDA 175 MİLYON LİRA MAL VARLIĞI ÇIKTI



MASAK'tan gönderilen raporda hayatı boyunca bir iş yapmadığı tespit edilen şüphelinin kendi ve akrabaları adına 175 milyon lira mal varlığı tespit edildi.



Raporda, 2019-2023 yılları arasında A.A.'nın hesaplarında para giriş-çıkışı olduğu, nakit işlemler ve transferlerde önemli hareketlilik bulunduğu görüldü. Ayrıca A.A.'nın üzerine kayıtlı gayrimenkuller ve aracın yanı sıra, eşi ve çocuklarının da herhangi bir resmi geliri olmamasına rağmen ciddi mal varlıklarına sahip olduğu tespit edildi.



RAPORLARDAN SONRA TAKİPSİZLİK KARARI KALKTI



İncelemede mal varlıklarının A.A.'nın akrabaları ve müritlerinin çocuklarının üzerine geçirdiği ortaya çıktı.



Başsavcılık, bunun üzerine takipsizlik kararını kaldırdı.



Şüpheli A.A. ile oğlu C.A. hakkında 17 yıla kadar, diğer 8 şüpheli hakkında ise suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Davanın ilk duruşması Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.