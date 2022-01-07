"Deride kabarıklık ve kızarıklık Omicron belirtisi olabilir"

Corona virüs pandemisinde daha hızlı yayılan Omicron varyantıyla birlikte tüm dünyada vaka sayıları rekor kırıyor. Bilim insanları ise bu varyantın yeni belirtilerini araştırmaya devam ediyor.



İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 'Omicron' varyantı tespit edilen hastaların yüzde 20'sinde deri semptomlarının ortaya çıktığı belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pelin Kartal, 'Omicron' varyantındaki deri tutulumlarının daha çok çocuk ve gençlerde görüldüğünü belirterek, "Deri tutulumu farklı ve yüzde 20 oranında. Kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık, isilik ya da kurdeşen dediğimiz şikayetlerle karşımıza çıkıyor. Daha çok diz, dirsek ve ayaklarda görülebiliyor" dedi.



ELLER DE MORARMA OLURSA DİKKAT



Kartal, "Deride kabarık, hafif yanmayla kaşıntılı, biraz ağrılı olabilen kırmızı ve morumsu kabarıklıklar da olabiliyor. Ellerde morarma olursa oksijen ihtiyacı olduğu ve acil duruma sebebiyet vereceği için önemli. Bunlar da çocuklarda daha sık görülüyor" diye konuştu.

"DERİ DÖKÜNTÜSÜ VARSA TEST YAPTIRILMALI"



Prof. Dr. Kartal, Omicron varyantı tespit edilmeden önce deri bulgularıyla kişide kendini gösterdiğini vurgulayarak, "Enfeksiyonun başlayıp klinik olarak ortaya çıkmadığı dönemde bu bulgular görülebiliyor. Haberci niteliğinde. Bulaş çok önemli. Çocuklarımızda böyle bir bulgu varsa mutlaka test yaptıralım.Tedavi sonrasında bu bulguların hemen geçmediği de raporlanmış" şeklinde konuştu.