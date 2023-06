Derik'te 21 kişinin öldüğü kazayla ilgili davada tahliye kararı

"HALEN HTS KAYITLARINI TARTIŞIYORUZ"



Müşteki avukatı Alican Çekmez ise şirket yetkililerinin de yargılanması gerektiğini dile getirdi. Çekmez, "Bugün halen HTS kayıtlarını tartışıyoruz. Bu kayıtların bir an önce çıkartılıp dosyaya eklenmesini talep ediyoruz. Şoförlerin dışında ihmali bulunan şirket yetkilileri, trafik polisleri ve diğer sorumlular hakkında da suç duyurunda bulunuyoruz. Tutuklu şoförlerin tutukluluk hallerinin devamına ve ihmali bulunanların burada huzurunda ifade vermelerini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Mahkeme, verdiği aranın ardından tutuklu sanık Umut Gündüz’ün tahliyesine, sanık Yunus Şataflı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 19 Eylül’e erteledi.



Duruşmanın ardından ölenlerin yakınlarından bazıları, sanık avukatına "Yüce Allah'tan dileğim bu durumu sen de yaşarsın, bu kararı veren herkes yaşar" diye tepki gösterdi.



KAZADA 1'İ POLİS 21 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Kaza, 20 Ağustos 2022’de Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Yunus Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı.



Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, TIR, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17), Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 6'sı ağır 26 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı, tutuklandı.