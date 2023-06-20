Derik'te 21 kişinin öldüğü kazayla ilgili davada tahliye kararı

Mardin'in Derik ilçesinde 21 kişinin öldüğü kazanın 2'nci duruşması görüldü.



Hazırlanan iddianamede, TIR şoförleri ile tutuksuz yargılanan şirket yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. hakkında "bir veya birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar TIR şoförleri Umut Gündüz ile Yunus Şataflı, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz yargılanan firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G. ise duruşmaya katılmadı.