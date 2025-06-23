Derin dondurucuda bebek cesedi bulundu

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir suçtan dolayı tutuklanarak cezaevine konulan G.İ.’nin Eryaman Şeyh Şamil Mahallesindeki konutuna akşam saatlerinde gelen yakınları, evde temizlik ve düzenleme çalışması yapmak istedi.

Temizlik sırasında derin dondurucuyu açan yakınları, içerisinde yaklaşık 2 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek cesediyle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Bebeğin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bebeğin, G.İ.’nin çocuğu olup olmadığı henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.