Derin dondurucuda cesedi bulunan bebeğe DNA testi yapılacak

Ankara'da "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen 31 yaşındaki Gözde İ.'nin yakınları, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Nihat Öztay Caddesi'ndeki evinde temizlik yaptıkları derin dondurucuda bebek cesedi ile karşılaştı.

İhbarla evde inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, cesedin iki aylık erkek bebeğe ait olduğunu belirledi.

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Bebeğin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bebeğin ölüm nedeni adli tıpta yapılacak otopsi incelemesiyle ortaya çıkacak.

DNA TESTİ DE YAPILACAK

Ayrıca bebeğin anne ve babasının belirlenmesi için de DNA testi yapılacağı belirtildi.

DEVLET KORUMASINA ALINACAKLAR

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları, Gözde İ.'nin aynı sitede bulunan babasının evinde inceleme yaptı.

Gözde İ.'nin babasının baktığı 12 ve 4 yaşındaki iki çocuğuna psikososyal destek sağlanırken, çocukların devlet korumasına alınması için işlem başlatıldığı öğrenildi.