Derin dondurucuda 4 ceset | Katil zanlısı tutuklandı

İzmir'de derin dondurucuda cesetleri bulunan 4 kişinin öldürülmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı. Katil zanlısına yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 3 kişi ise serbest kaldı.

Derin dondurucuda 4 ceset | Katil zanlısı tutuklandı

'in Bayraklı ilçesindeki bir evde derin dondurucu ve buzdolabında Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesetlerinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan cinayet zanlısı S.H. tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bayraklı ilçesinde 18 Haziran'da 3'ü kadın 1'i erkek 4 Türkmenistan vatandaşının kasten öldürülmesi olayının zanlısı Türkmenistan uyruklu S.H. ile yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Derin dondurucudaki cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek

Derin dondurucudaki cesetlerin kime ait olduğu DNA testi ile belirlenecek

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3 KİŞİ SERBEST

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden cinayet zanlısı Türkmenistan uyruklu S.H. tutuklandı, yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 3 kişi ise serbest bırakıldı.

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Zanlı yakalandı

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Zanlı yakalandı

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Bayraklı ilçesinde bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucuda vücut bütünlükleri bozulduğu tespit edilen anne Gülkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait cesetler bulmuş, şüpheli S.H. gizlendiği Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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