Derin dondurucudan ceset çıktı

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar, kimliği meçhul kişiler tarafından kaçırıldı.
Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
Polis kaçırılan genci bulabilmek için seferber olurken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelinin söylediği adreslere 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ı bulabilmek için art arda baskınlar yapıldı.
Bayrampaşa'da bir eve yapılan baskın ve ardından yapılan aramada Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi evdeki derin dondurucunun içinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu.
Polis evde yaptığı incelemede Muhammed Nuh Kasadar'ın kaçırıldıktan kısa bir sonra öldürülerek derin dondurucuya konduğunu tespit etti.
Ceset kesin ölüm sebebi ve saatinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin ailenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi.
Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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