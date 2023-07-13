Derin dondurucudan ceset çıktı

Bayrampaşa'da bir eve yapılan baskın ve ardından yapılan aramada Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi evdeki derin dondurucunun içinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu.



Polis evde yaptığı incelemede Muhammed Nuh Kasadar'ın kaçırıldıktan kısa bir sonra öldürülerek derin dondurucuya konduğunu tespit etti.

Ceset kesin ölüm sebebi ve saatinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Öte yandan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin ailenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi.



Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.