Derkan Başer'e yasa dışı bahis operasyonu: Dört kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise yönelik yeni bir soruşturma başlattı.

Soruşturma, adı yasa dışı bahisle anılan Derkan Başer'e yönelik yürütülüyor.

DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği araştırma raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından düzenlenen Mali Analiz Raporu doğrultusunda harekete geçen başsavcılık, bu sabah yeni gözaltı kararları verdi.

Bu kapsamda C.B., İ.Ç., H.S. ve M.S. gözaltına alındı.

KARA PARA AKLAMAKLA SUÇLANIYORLAR

Gözaltına alınan şüphelilere suç gelirini aklama suçlaması yöneltiliyor.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının araştırma raporu, Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği araştırma raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) düzenlenen Mali Analiz Raporu doğrultusunda, şüpheli Derkan Başer liderliğinde kurulan suç örgütü faaliyeti kapsamında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Yasa Dışı Bahis) suçundan elde ettikleri suç gelirlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek suretiyle suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 19.09.2025 tarihinde adli işlem gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda tespit edilen şüpheliler C.B., İ.Ç., H.S. ve M.S. gözaltına alınmış, diğer şüpheliler hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Emniyet güçlerinin, diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.