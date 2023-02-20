'Derneklere çocuk verildi' iddiası | Bakan Yanık: Tam bir dezenformasyon

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ''depremzede çocukların derneklere verildiği'' iddialarının tam bir dezenformasyon örneğini olduğunu söyledi.

TRT Haber canlı yayınına katılan Bakan Yanık'ın konuşmasından satır başları şöyle:



Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken enkaz altından çıkan çocukjlarımız yanında ebebyni ya da yakın aile fertlerinden biri yoksa bu çocuklarımızı sağlık kuruluşlarımıza, sağlık durumu ise kendi kurumlarımıza alıyoruz.



Hiçbir şekilde 3. şahsa teslim etmiyoruz. Hastanede tedavileri biten çocuklarımızın yakınları yoksa yine kendi kurumumuza alıyoruz. Çocuklarımızın önce kimliklerinin tespiti, daha snra ailenin bulunması, daha sonra da aileye teslim edilmesi şeklinde süreç gerçekleşiyor.



Kimliği tespit edilemeyen 200'ün üzerinde çocuğumuz var. 1788 refakatsiz çocuğumuzun 1225'ini ailesine teslim etmişiz. İnsanlar çocuklarının yaşadığını, ya da öldüğünün bilmesini ister. Biz bu belirsizliği ortadan kaldırmak zorundayız.



'DERNEKLERE ÇOCUK VERİLDİ' İDDİASI



Tam bir dezenformasyon örneği. Milletin bu kadar tedirgin, zorda olduğu bir dönemde hassasiyetleriyle bu kadar oynamanın bir anlamı yok. Çocuk hassasiyeti üzerinden toplumun korkularının kışkırtmanın manası yok. Devlet, kamu olarak depremden çıkmış herhangi bir çocuğu bir vakfa teslim etmemiz, vermemiz söz konusu değil. Hemen gidip kontrol edildiğinde çocuklarının yanında ailelerinin olduğu görülüyor. Çocukların anneleri yanında, kimlikleri belli. Küçük değiller, bir istismar, şiddet yok. Bizim dahil olacağımız bir durum yok. İddia edildi? Sen gazetecisin. Araştırıp bulacaksın. İddia edildi diye habercilik olmaz. Bu çok rahatsızlık veren, toplumun sinir uçlarına dokunan bir durum.