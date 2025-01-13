Dernekten çalınan keçiler kasaptan çıktı: Kesip satışa hazır hale getirmişler

Ankara’da barınaktan çalınan keçiler, kesilmiş halde kasapta bulundu.



Keçiören’de Kurtarılmış Patiler Derneği’ne ait barınakta bulunan altı keçiden üçü, önceki gün gece saatlerinde çalındı.



Sabah durumu fark eden dernek başkanı Berzan Özkan ve çalışanlar, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.



Daha önce barınakta çalışan E.G. ve yanındaki iki kişinin keçileri çaldığını iddia eden Özkan, polise şikayette bulundu.



Özkan ve barınak çalışanları, daha sonra E.G.’nin çalıştığı kasap dükkanına gitti.



Barınak çalışanları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı.



İki taraf sopalarla birbirine girerken, olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.