Dernekten çalınan keçiler kasaptan çıktı: Kesip satışa hazır hale getirmişler
Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir derneğe ait barınaktan çalınan üç keçiden ikisi, kasapta kesilmiş halde bulundu. Gözaltına alınan kasap dükkanı sahibi ve iki çalışanı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Ankara’da barınaktan çalınan keçiler, kesilmiş halde kasapta bulundu.
Keçiören’de Kurtarılmış Patiler Derneği’ne ait barınakta bulunan altı keçiden üçü, önceki gün gece saatlerinde çalındı.
Sabah durumu fark eden dernek başkanı Berzan Özkan ve çalışanlar, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Daha önce barınakta çalışan E.G. ve yanındaki iki kişinin keçileri çaldığını iddia eden Özkan, polise şikayette bulundu.
Özkan ve barınak çalışanları, daha sonra E.G.’nin çalıştığı kasap dükkanına gitti.
Barınak çalışanları ile iş yeri çalışanları arasında kavga çıktı.
İki taraf sopalarla birbirine girerken, olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
KEÇİLERİ KESMİŞLER
Barınak çalışanlarının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada polis, kasap dükkanının deposunda savcılık izni ile inceleme yaptı.
Keçilerden ikisinin kesilip, satışa hazır hale getirildiği belirlenirken, gebe olan diğer keçi ise canlı bulundu.
Kasap dükkanı sahibi S.S. (28) ile çalışanları S.B. (30) ve E.G. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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