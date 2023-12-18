Ders sırasında sıva düştü: 7 öğrenci yaralı

Samsun'daki bir okulda ders sırasında tavan sıvası düştü. Yaralanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Ders sırasında sıva düştü: 7 öğrenci yaralı

Samsun'da ders sırasında tavan sıvasının düşmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Olay, ilçede Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki Fatih Ortaokulu’nda meydana geldi.

Okulun dördüncü katındaki 5-B sınıfında işlenen ders sırasında tavanın sıvası düştü. Olayda 7 öğrenci, yaralandı.

Ders sırasında sıva düştü: 7 öğrenci yaralı - 1

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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