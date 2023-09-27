"Dershaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan Açelya kayıp

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 3 gün önce dershaneye gideceğini söyleyip evden çıkan 17 yaşındaki Açelya Yıldırım için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Genç kızın Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çantası bulundu.

"Dershaneye gidiyorum" diyerek evden çıkan Açelya kayıp

'nın Serdivan ilçesinde yaşayan Açelya Yıldırım, pazartesi sabah saatlerinde, ailesine "Dershaneye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı.

Kızlarının eve dönmemesi üzerine endişelenen aile, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 17 yaşındaki genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

Çalışmalarda 'nin Kandıra ilçesine bağlı Pembe Kayalar mevkisinde Açelya Yıldırım'a ait olduğu belirlenen çanta bulundu.

Genç kızı arama çalışmaları sürüyor.

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