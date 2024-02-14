Dersliklere ziyaretçi girdi iddiası | İstanbul Üniversitesi'nden yeni açıklama

Tarihi 1453'e dayanan Türkiye'nin en köklü eğitim merkezlerinden İstanbul Üniversitesi'nin bahçesi geçen hafta halkın ziyaretine açıldı.
Bu durum bazı tartışmalara neden oldu.
Kimi ziyaretçiler tarihi üniversitenin kapılarının açık olması gerektiğini söylerken, kimi öğrenciler de bu durumun güvenlik problemleri yaratabileceğini belirtti. Bazı ziyaretçilerin amfilere girerek dolaştığı iddia edildi.
Kararı protesto eden öğrenciler, üniversitenin tarihi kapısı önünde eylem yaptı.
Karara sosyal medya üzerinden de tepkiler gelince üniversite yeni bir düzenlemeye gitti.
ZİYARETE RANDEVU ŞARTI
Buna göre; ziyaretler hafta içi 13.00- 16.00 saatleri arasında, Beyazıt yerleşkesini bahçesini kapsayacak şekilde gerçekleşecek.
Ziyaret için İstanbul Üniversitesi web sitesi üzerinden randevu alınacak ve araçla giriş yapılamayacak.
SINIFLARA AMFİLERE GİRİŞ YOK
Ziyaretlerde Rektörlük binası idari büroları ile eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları-okuma salonları ve amfilere giriş olmayacak.
Beyazıt Kampüsüne girmek isteyenler, güvenlik görevlilerinin kontrolünün ardından ziyaretçi kartları ile yerleşkeye girebilecek.
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