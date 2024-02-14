Dersliklere ziyaretçi girdi iddiası | İstanbul Üniversitesi'nden yeni açıklama

Tarihi 1453'e dayanan Türkiye'nin en köklü eğitim merkezlerinden İstanbul Üniversitesi'nin bahçesi geçen hafta halkın ziyaretine açıldı.

Bu durum bazı tartışmalara neden oldu.

Kimi ziyaretçiler tarihi üniversitenin kapılarının açık olması gerektiğini söylerken, kimi öğrenciler de bu durumun güvenlik problemleri yaratabileceğini belirtti. Bazı ziyaretçilerin amfilere girerek dolaştığı iddia edildi.



Kararı protesto eden öğrenciler, üniversitenin tarihi kapısı önünde eylem yaptı.