Dersliklere ziyaretçi girdi iddiası | İstanbul Üniversitesi'nden yeni açıklama

Geçen hafta alınan kararla halkın ziyaretine açılan İstanbul Üniversitesi gelen tepkiler üzerine bir düzenlemeye gitti. Buna göre; ziyaret için randevu alınması gerekecek ve eğitim öğretim görülen binalara ve amfilere giriş yapılamayacak.

Dersliklere ziyaretçi girdi iddiası | İstanbul Üniversitesi'nden yeni açıklama

Tarihi 1453'e dayanan 'nin en köklü eğitim merkezlerinden 'nin bahçesi geçen hafta halkın ziyaretine açıldı.

Bu durum bazı tartışmalara neden oldu. 

Kimi ziyaretçiler tarihi üniversitenin kapılarının açık olması gerektiğini söylerken, kimi öğrenciler de bu durumun güvenlik problemleri yaratabileceğini belirtti. Bazı ziyaretçilerin amfilere girerek dolaştığı iddia edildi.

Kararı protesto eden öğrenciler, üniversitenin tarihi kapısı önünde eylem yaptı.

İstanbul Üniversitesi'ndeki dersliklere ziyaretçi girdi iddiası: Üniversite yönetiminden açıklama

İstanbul Üniversitesi'ndeki dersliklere ziyaretçi girdi iddiası: Üniversite yönetiminden açıklama

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Karara sosyal medya üzerinden de tepkiler gelince üniversite yeni bir düzenlemeye gitti. 

ZİYARETE RANDEVU ŞARTI 

Buna göre; ziyaretler hafta içi 13.00- 16.00 saatleri arasında, Beyazıt yerleşkesini bahçesini kapsayacak şekilde gerçekleşecek.

Ziyaret için İstanbul Üniversitesi web sitesi üzerinden randevu alınacak ve araçla giriş yapılamayacak. 

SINIFLARA AMFİLERE GİRİŞ YOK 

Ziyaretlerde Rektörlük binası idari büroları ile eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları-okuma salonları ve amfilere giriş olmayacak.

Beyazıt Kampüsüne girmek isteyenler, güvenlik görevlilerinin kontrolünün ardından ziyaretçi kartları ile yerleşkeye girebilecek. 

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