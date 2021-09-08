Derste kalp krizi geçiren öğrenci hayatını kaybetti

Antalya'da 11'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Efe Asaf Dur, derste kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

DHA 08.09.2021 - 12:11

Derste kalp krizi geçiren öğrenci hayatını kaybetti

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Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Efe Asaf Dur (16), dün saat 10.00 sıralarında derste aniden fenalaşıp, yere yığıldı.

İlk müdahaleyi yapan sınıf öğretmeni ve arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, Dur’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Efe Asaf Dur’un, ilk incelemede kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi.

AİLESİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Efe Asaf Dur'un cenazesi, otopsinin ardından baba Bülent, anne Ebru Dur ve yakınları tarafından morgdan alındı. Sinir krizi geçiren çift, yakınlarının yardımıyla ayakta durdu.

Efe Asaf Dur'un cenazesinin, Kepez ilçesi Mazı Dağı'ndaki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

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