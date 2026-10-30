Dervişoğlu, Bahçeli'nin koluna girmesiyle ilgili konuştu: Bugün olsa yine yaparım

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Anıtkabir'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin koluna girmesiyle ilgili tartışmalara yanıt verdi. Davranışını siyasi nezaket olarak değerlendiren Dervişoğlu, "Bugün olsa yine aynısını yaparım" dedi.

Cumhuriyet Bayramı törenlerinde siyasi parti genel başkanları arasında medeni ölçüler içinde bir ilişki sürdürüldüğünü belirten Dervişoğlu, Anıtkabir'deki görüntülerin sosyal medyada linç ortamına dönüştüğünü söyledi.

"İNSANİ DAVRANIŞIMIN SORGULANMASINI YADIRGIYORUM"

Dervişoğlu, "Benim birinin koluna girmem değil mesele. Bahçeli'nin koluna girdiğim için tartışılıyor. İnsani davranışımın sorgulanmasını yadırgıyorum. Ben mücadelemden vazgeçmem, karakterimden de taviz vermem, Devlet Bey'le husumeti olanlar varsa kendileri üzerinden yürütsünler. Bugün de yaşansa aynı sahne, davranışım değişmeyecektir. Bugün olsa yine aynısını yaparım" dedi.

ERHAN USTA'NIN TEPKİSİNE YANIT

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da Anıtkabir'deki görüntülere sosyal medya hesabından "Bunu kabul etmiyorum" diyerek tepki göstermişti.

Usta'nın paylaşımına ilişkin konuşan Dervişoğlu, "Ben tweeti paylaştıktan sonra kendisini aradım. Telefonu kapalıydı. Henüz bana da bir dönüş yok. Diler ve umarım ki benim burada anlattıklarımı dinler, kendi söylediklerini kendisi tevil edilebilecek bir yol haritası tanzim eder" dedi.