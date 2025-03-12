Dervişoğlu: Bu aşamada bir terör devleti doğurultulmaktadır

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Suriye yönetimiyle SDG arasındaki anlaşmayı değerlendirdi.



"Anlaşmanın en büyük olası sonucunu söyleyeyim, Türkiye’nin Suriye sınırında güvenliği için yaptığı ve yapacağı terörle mücadele operasyonlarına imkan kalmayacaktır." diye konuşan Dervişoğlu, "PKK, Türkiye içerisinde eritilirken, YPG ise Suriye içerisinde kuruculuk kazanmaktadır." dedi.



İramlı süreci için de açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, "Beştepe-İmralı-Balgat hattında artık şaşıracak bir şey kalmamıştır. Eli kanlı müebbetlik bebek katili, terörist başından Kurucu önder diye bahsedilebildiği bir aşamaya geldik." diye konuştu.

