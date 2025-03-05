Dervişoğlu: Bu siyaset değil felakettir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.



Siyasette İmralı tartışmasına ilişkin "Terörsüz Türkiye dedikleri şey terörün ekmeğine yağ sürmektir. İzin vermeyeceğiz." diyerek tepkisini sürdürdü.



"Verin 400 milletvekilini, bu iş sulh içinde çözülsün dediler." diye konuşan Dervişoğlu, "Sahnelenen oyun belli." dedi.



İYİ PARTİ'DEN CHP'YE TEPKİ



Dervişoğlu, CHP'nin tavrını da eleştirdi.



Dervişoğlu, "Ana muhalefet olarak demokratikleşme paketine varlarmış ve hodri meydanmış Sorarım size terörü bitirmekle, teröre teslim olmak aynı şey midir? Göreviniz hakikatin değirmenine su taşımak." ifadelerini kullandı.

RANDEVU VERECEK Mİ?



Dervişoğlu, ilk turda İmralı heyetine randevu vermemişti.



İkinci turda görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise "Dem Parti yönetiminden kurumsal bir talep gelirse parti kurullarımızda değerlendiririz." yanıtını verdi.