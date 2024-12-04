Dervişoğlu: Önceliğimiz sınırlarımızın güvenliği

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.



Suriye'deki çatışmalara ilişkin konuşan Dervişoğlu, hükümete "Gelişmelerin milli güvenliği ilgilendiren tarafıyla meşgul olun." dedi.



"Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye politikasında önceliği bellidir. Bu da, 10 milyonu aşkın sığınmacıdan kayıtsız ve şartsız kurtulmaktır. Yeni bir göç dalgasının ne olursa olsun önüne geçmektir." diye konuşan Dervişoğlu, devletine ve milletine bağlı olan herkesi teyakkuza davet etti.

"ÜÇ BAŞLIK BELLİDİR"



Dervişoğlu, Suriye meselesinde mesele edeceğimiz üç başlık bellidir. Sınır güvenliğimiz, bir terör devleti kurulmasını engellemek ve Türkmen kardeşlerimizin güvenliği. Halep kalesine asılan şanlı bayrağımız duygularımıza dokunsa da oynanan oyunu ve aktörlerini görmemize engel değildir. Türk insanı, kendi vatanı ve milleti dışında artık hiç kimse için ölmeyecektir! Kendi vatanı için gelecektir." dedi.



Suriye'nin terör örgütü pazarı olduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Bu süreç, Misak-ı Milli gibi bir kutsalımız üzerinden sömürebileceğiniz bir süreç değildir." diye konuştu.

