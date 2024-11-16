Dervişoğlu: Şiddet bir kader değildir

İYİ Parti tarafından "Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı" iki gün sürecek.



Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu çalıştayın açılış konuşmasını yaptı.



Dervişoğlu, şiddetin toplumu kanatan bir yara haline geldiğini dile getirip "Tüm canlılar şiddet sarmalının mağdurları olmaktadır." dedi. Hükümetin yıllarca bir çözüm üretemediğini öne süren Dervişoğlu, "Kadınlar korunamamış, çocuklar istismara açık hale getirilmişlerdir. Biz bunu asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.



Dervişoğlu, şiddetin bir kader ve çözümsüz olmadığını belirtti.



"SADECE PROBLEM OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"



Şiddeti yalnızda bireusel sorun olarak değil, problem olarak değerlendirildiğini ifade eden Dervişoğlu, "Eğitimle, caydırıcı yasalarla ve toplumsal farkındalıkla şiddetin köklerini kurutmayı hedefliyoruz. Çocukların gülerek büyüdüğü, kadınların korkusuzca yaşadığı, doğanın korunduğu bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Bu çalıştay, sadece bir başlangıçtır. Çalıştaydan çıkacak sonuç raporu ve öneriler, Türk milletinin bu kara lekeden kurtulması için bir yol haritası olacaktır." dedi.