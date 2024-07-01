Dervişoğlu: Sinan Ateş cinayeti davası sulandırılıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davayı takip etti.



Duruşma salonundan ayrıldıktan sonra basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, davayı, herhangi bir siyasi kimliğin sahibi olmadan, kendi dönemlerinin ülkü ocakları genel başkanlarıyla takip ettiklerini söyledi.



"BU CİNAYET ORTADA KALMAYACAKTIR"



Vicdanların adalette öksüz bırakıldığını ifade eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:



"En başından itibaren iddianamenin yetersizliği üzerinde söz söyledik. Hatta bunun bir iddianame değil bir ibraname olarak tarihe geçeceğini ifade ettik. Bugün gördük ve anladık ki iddianamenin yetersizliği üzerine bir de duruşmanın sulandırılmasına yönelik birtakım adımlar atılıyor. Şartlar ne olursa olsun adalet elbet bir gün tecelli edecektir. Bu cinayet ortada kalmayacaktır. 'Ya adalet ya kıyamet' demeye devam edeceğiz."



Mevcut ülkü ocakları başkanlarına ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, "Ülkü ocaklarının sağlam damarını temsil ediyoruz. Onlarla ilgili bir değerlendirme yapmayacağım." dedi.



DİĞER PARTİ TEMSİLCİLERİ DE DAVAYI TAKİP ETTİ



Davayı takip eden Gelecek Partisi heyeti adına açıklamada bulunan Genel Başkan Yardımcısı İsa Mesih Şahin de adaletin tecelli etmesi gereken yerde bir tiyatro oyunu gördüklerini belirterek, parti olarak davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.



Parti heyetiyle davayı izleyen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise cinayetin arkasındaki kişilerle, cinayetin gerçek sorumlularının ortaya konulmadan davanın gerçeklikle yüzleşemeyeceğini savundu.



Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da partililerle davayı takip etti.

