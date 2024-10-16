Dervişoğlu: Terör örgütünü tasfiye edecek olan devlettir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

YENİ ÇÖZÜM SÜRECİ TARTIŞMASI



İYİ Parti lideri Dervişoğlu, siyasette son dönemde yaşananları "Rafa kaldırılan ihanet sürecinin yürürlüğe konulmasıdır. Milletçe biz bu filmi seyrettik. Size sesleniyorum; bu filmi bir daha çekemeyeceksiniz, bu millete de bir daha seyrettiremeyeceksiniz." sözleriyle değerlendirdi.



Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de tepkiliydi.



İYİ Parti lideri, "Meclis kürsüsünden bebek katili bölücü başına seslenenler var. Terör örgütünü tasfiye edecek olan devlettir. Terörün sona erdiğini ilan edecek olan da devlettir." dedi.

"BİZİM İÇİN ESKİ MECLİS BAŞKANI"



Yeni anayasa çağrılarına da kapıları tamamen kapatan Müsavat Dervişoğlu, Anayasa'nın üçüncü maddesine yönelik değerlendirmede bulunan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş için de “Bizim için eski Meclis Başkanı'dır." diye konuştu.



Dervişoğlu şunları söyledi:



"Bizim için artık Eski Meclis Başkanı olan Numan Kurtulmuş’un bu itirafnamesi, 15 Temmuz günü bu Meclis'e hainlerce atılmış bombalardan daha cüretkar, daha yıkıcı ve daha tahripkardır."

