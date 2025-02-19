Dervişoğlu: TÜSİAD’ın hatası konuşmak değil, geç kalmaktır

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu hem TÜSİAD'a hem de yapılan açıklamalrın ardından başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi . Dervişoğlu, "Genç teğmenler bir yemin eder, darbe korkusu sarar.Sanatçılar açıklama yapar, darbe korkusu sarar. TÜSİAD bunları söyleme hakkına sahiptir. TÜSİAD’ın hatası konuşmak değil, geç kalmaktır.” diye konuştu.



İmrali heyetinin görüşmelerine de tepki gösteren Dervişoğlu, "Haftalardır Kuzey Irak’taki aşiret yapılanmasından, sözde çözüm süreci ile ilgili olarak danışmanlık hizmeti ve icazet almaktadırlar. Kadere bak, kimler kimlerle beraber. İşte biz buradayız. Türk milletinin yanında ve onun kalbindeyiz. Hepiniz bir, biz ise tekiz. Hodri Meydan." dedi.



VERGİ SİSTEMİNE ELEŞTİRİ



Ülkenin ekonomik durumuna ilişkin değerlendirmeler yapan Dervişoğlu, Türkiye'nin 2024 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi sonuçlarına göre, 180 ülke arasında 107. sırada olduğunu, bu iktidar döneminde yolsuzluğun sıradanlaştığını savundu.



Dervişoğlu, 2024'te gelir ve kazanç üzerinden alınan dolaysız vergilerin yaklaşık 2,5 trilyon liranın bu oranın üçte ikisinin gelir vergisi, üçte birinin ise şirket, holding ve bankalardan tahsil edilen kurumlar vergisi olduğunu kaydetti.

