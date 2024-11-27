Dervişoğlu: Gencecik fidanların geleceklerini karartmayın

Son dakika haberi! İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu, mezuniyet töreninde kılıçla yemin eden teğmenlerin disipline sevk edilmesine ilişkin tepki gösterip "Gencecik fidanların geleceklerini karartmayın." dedi.

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki Öcalan çağrısına ilişkin de açıklamalarda bulundu.



Dervişoğlu'nun açıklamaları şöyle:

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ



Mustafa Kemal’in askeriyiz deyip, subay yemini ettikleri için TSK’nın itibarını bozmakla itham ediliyor ve ihraç istemiyle disipline veriliyorlar. Gerekçe, disiplini bozmak. Resmi tören bittikten sonra Mustafa Kemal’i anarak Türk milletine ve Türk vatanına sahip çıkacakları üzerine yemin ederek disiplini bozmuşlar. Milli Savunma Bakanlığı'nın İtibarını sarsmışlaR.



Gencecik teğmenler üzerinden toplumsal infial yaratacak bir hesaplaşmaya girişmenin kime ne faydası vardır? Buradan uyarıyorum; bu yarayı daha fazla kanatmayın. Gencecik fidanların geleceklerini karartmayın. Onlar bizim evlatlarımız, ihraç edilecek değil sahiplenilecek değerlerimizdir.

Bu konuda herkesi, vicdanlarının sesine kulak vermeye, onları kendi evlatlarının yerine koymaya ve şefkatle davranmaya davet ediyorum.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI



Terörist başının meclis kürsüsüne gelip konuşmasını istemekle başlayan tartışmalar, şimdi bir başka yöne evrilmiş, DEM yöneticilerinin İmralı’ya gidip bebek katiliyle görüşmelerinin önü açılmak istenmiştir. Bu öneri iktidar ortağı tarafından yapılınca da DEM Eşbaşkanları durumdan vazife çıkararak Adalet Bakanlığı'na müracaat ederek bu ziyaretin temini için talepte bulunmuşlardır.



Bildiğimiz kadarıyla, geride bıraktığımız hafta içerisinde, bizzat Adalet Bakanlığı tarafından İmralı canisiyle ilgili avukatları da kapsayan 6 aylık bir görüş yasağı getirilmişti.



Böyle bir yasağın olduğunu bile bile konuyu gündeme getirmenin taşıdığı maksada bizim elbette söyleyeceklerimiz vardır ama asıl merak ettiğimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın suskunluğunu ne zaman bozacağıdır.



Abdullah Öcalan isimli cani başının meclis kürsüsünden terör örgütüne seslenmesine, DEM yöneticilerinin İmralı’ya gidip çözüm adına kendisiyle görüşmelerine, Sayın Cumhurbaşkanı hangi pencereden bakıyor, konuyla ilgili hangi değerlendirmelerde bulunuyor, öğrenmek istiyoruz.

Kamuoyunun merakını mucip bu bir konularda açıklama yapmasını bekliyor, milletin yüreğine su serpmesini temenni ediyoruz.

