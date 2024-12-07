Dervişoğlu'ndan asgari ücret açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince Ankara'da bir otelde düzenlenen Emekliler Kurultayı'nda konuştu.

Dervişoğlu yaptığı konuşmada, milletin gerçek gündemini öne çıkartmayı bir görev olarak gördüklerini söyledi.

Emeklilerin yaşadığı sıkıntılara göz yumulamayacağını ve dertlerinin unutturulamayacağını ifade eden Dervişoğlu, Emekliler Kurultayı'nı bu sebeple yapma kararı aldıklarını bildirdi.

Dervişoğlu, insanı merkeze alan politikalar üretilmesi gerektiğini belirterek, "Çözülmesi gereken en büyük sorun, bu zihniyet dönüşümünü gerçekleştirerek, pastadan payın her kesime adil olarak dağılımını sağlamaktır." diye konuştu.

"ÇALIŞAN MEMUR İLE EMEKLİ MEMUR ARASINDAKİ GELİR MAKASI ZİYADESİYLE AÇILMIŞTIR"

Emeklilerin yaşadığı problemlere yönelik partisinin tespitlerini sıralayan Dervişoğlu, "Emeklilerimizin haklarını düzenleyen 5434 ve 5510 sayılı kanunlar gözden geçirilerek, çifte standart uygulamalar ortadan kaldırılmalı ve yeni bir kanuni düzenleme yapılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Memur ile emekli memur arasındaki gelir makasının ziyadesiyle açıldığını" ifade eden Dervişoğlu, en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmasını eleştirdi.

Dervişoğlu, intibak yasasının tüm gayretlerine rağmen hala çıkarılmadığını, daha fazla prim gün sayısına sahip olanlara daha az maaş verilmesi uygulamasının devam ettiğini, birçok çalışanın 2025 yılında emekli olması halinde bu yıla göre daha az maaş alacağı bilinmesine rağmen bu problemi düzeltmek adına adım atılmadığını söyledi.

Partisinin yeni asgari ücret tutarına ilişkin önerisini anımsatan Müsavat Dervişoğlu, "2025 yılının birinci 6 ayı için 28 bin lira istiyoruz. 2025 yılının ikinci 6 ayında, yani Temmuz 2025'te, asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerektiğini vurguluyoruz." dedi.