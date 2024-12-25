Dervişoğlu’ndan asgari ücret tepkisi: “Sadaka bile değil”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2025 yılı asgari ücretinin 22 bin 104 lira olarak açıklanmasına tepki gösterdi.



Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, “Devlet kendi vergisine, harcına, kağıdına, mührüne neredeyse yüzde 50 zam yapmışken, çarşıda etiketler halen yüzde 100 artarken, iktidarın gözü, emekçinin avcundaki kırıntılardadır.” dedi.



İYİ Parti lideri, “Açlık sınırının 21 bin lira, yoksulluk sınırının ise 72 bin lira olduğu bir ülkede işçiye reva görülen 22 bin 104 lira asgari ücret sadaka bile değildir.” ifadelerini kullandı.



SURİYE İÇİN DÖRT ÖNERİ



Dervişoğlu’nun gündeminde Suriye’deki gelişmeler de vardı.



İYİ Parti lideri, sınırların korunması adına dört maddeden oluşan eylem planı açıkladı.



“Ülkemizdeki Suriyelilerin ivedilikle geri dönüşlerinin temin ve tesisi gerekmektedir” diyen Dervişoğlu, “Bölgedeki savaş ve çatışmaların önümüzde dağ gibi duran iklim krizinin dikkate alınarak, bir daha Türkiye’nin böyle bir göç dalgasına maruz kalmaması için gerekli önlemlerin zaman geçirilmeksiniz alınması temin edilmedir.” ifadelerini kullandı.



Dervişoğlu şöyle devam etti:



“Rejimin değiştiği Suriye’de, ülkemizin güvenliği açısından bir terör devletinin kurulması ihtimalinin bile taviz verilmeden engellenmesi gerekmektedir. Bölücü terör örgütüne devlet kurdurması muhtemel adımların önceden ön görülerek ortadan kaldırılması temin edilmedir. Süleyman Şah Türbesi, en eski yerine taşınmalıdır.



Devletimizin Suriye’nin yeniden inşası sürecinde oluşması muhtemel etnik, dini veya mezhepsel bölüşüm planlarının aracısı, aparatı ya da tarafı olmaktan kaçınması stratejik ve devlet aklının gereğidir.”