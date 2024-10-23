Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Uzun zaman önce öngörerek uyardığı ve ihtar ettiği en kötü senaryonun uygulamaya geçtiğini dile getiren Müsavat Dervişoğlu, AK Parti, MHP, CHP ve DEM Parti'nin lider ve yönetici kadroları eliyle gayrimilli mutabakat cephesinin ilan edildiğini savundu.

Yaşananların normalleşme tartışmalarıyla başladığına dikkati çeken Dervişoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu niteliklerini ahlaksızca sorgulama cüretiyle devam eden süreç, dün itibarıyla yanına İmralı ve Kandil katillerini de alarak büyük Türk milletinin varlığına açıkça savaş ilan etmiştir. Cumhuriyetimizin 101. yılına bir haftamız var. Bizimse kaybedecek bir dakikamız bile yok. Çünkü ihanet çemberi artık alabildiğine genişlemiş ve hayat sahamızı öylesine daraltmıştır ki son bir organize darbe ile tamamen nefessiz bırakılabileceğimiz bir sürecin içerisine itilmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Müsavat Dervişoğlu, tarihe karşı sorumlu olduklarını, kişisel ikbal kaygıları ve siyasi hesaplar üzerinden konuşamayacaklarını belirtti.

İktidarın, halkın can, mal, ırz ve namus güvenliğini koruma görevini çoktan bıraktığını savunan Dervişoğlu, Türk milletinin tarihte ilk defa devletini kaybetme tehdidi ve tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüz yüze olduğumuz şey 106 yıl önce yaşadığımız işgal günlerinden farklı olarak düşmanın sancağıyla, ordusuyla gelip, mermisini ve süngüsünü kalbimize nişanlaması değildir. Türk'ü Türk'ün sancağıyla Türk'ü Türk'ün sözüyle vurmaktır söz konusu olan. Allah yukarıda şahit, bu ülkenin geleceğini, bu milletin istikbalini, bu devletin bekasını Devlet Bahçeli'ye karşı savunacak olmak rüyamda bile görebileceğim bir şey değil. Tarihte yaşadığımız ihanetlerin en büyüğü, en alçakçası ve en güçlüsüdür bugün karşımızda olan."

Dervişoğlu, Türk milletinin mücadele kararı ve cehdinin bu sebeple hayati, ertelenemez ve vazgeçilemez olduğunu dile getirdi.

"CANİ BAŞI, BU MECLİS'E GİREMEZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı hatırlatan Dervişoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Görüyoruz, okuyoruz ve anlıyoruz ki bayrağında üç hilal taşıyan, ömrünü Türk milletinin varlığına, Cumhuriyet'in bölünmez bütünlüğüne vakfetmiş rahmetli Alparslan Türkeş'in partisini sarayın vesayetine bağlamış işbirlikçiler de büyük bir gafletin içerisinde, korkunç bir ihanetin sesi olmuşlardır. Ve bundan daha vahim şekilde akıllarını ve izanlarını öyle yitirmişlerdir ki 50 bin insanımızın katilini, on binlerce Türk ve Kürt anasının dinmeyen gözyaşlarının asli failini, Türk devletini bölme planlarının baş taşeronunu yani İmralı canisi, bölücü başını, Gazi Meclis'e davet edecek kadar delirmişlerdir. Delilik, dün izlediğimiz kalkışmayı anlatabilecek en hafif tabirdir. Çünkü ağızlarından eksik etmedikleri Türk milliyetçiliğini Türklüğe ihanet ile bu kadar yakınlaştırabilmenin, bunu göze alabilmenin ve kulaklarına ezanla okunmuş o büyük isimlerini böylesine kirletebilmelerinin başka bir izahı olamaz. Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinin yani Türk milliyetçiliğinin düşürülmek istendiği bu durumun başka bir izahı olamaz. Bebek katili ve teröristbaşı Meclis'e gelip DEM'in grup toplantısında konuşsunmuş. Terörün bittiğini ilan etsinmiş. Hadi oradan, burası Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis'i, burası Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yer, burası milli egemenliğin yegane tecelligahı, bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu cani başı bu Meclis'e giremez."

KÜRSÜDEN URGAN FIRLATTI

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin daha önceki açıklamalarını anımsatan Dervişoğlu, kürsüden elindeki urganı göstererek şunları söyledi:

"Hatırlıyorsunuz değil mi? Sayın Devlet Bahçeli Erzurum meydanında Erdoğan'a ip atarak 'ben asamadım, asabiliyorsan sen as' demişti. Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. Abdullah Öcalan'ı asamadınız ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Şehitlerimiz, gözlerini kırpmadan ölüme giderken asla ve kata sizin yaptıklarınızdan utandıkları kadar mutazarrır olmadılar. İdam sehpalarına giden arkadaşlarımız bile gururla gittiler. Siz bu milletin vefasını astınız, siz bu milletin utanç duymasına neden oldunuz. Ondan sonra çıkıp diyorsunuz ki 'bu milattır'. Madem milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz, bu büyük milletin geleceğini gasbettiniz, al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as."