Dervişoğlu’ndan CHP’nin aday seçimi kararına tepki

Meclis’te bugün siyasi partilerin grup toplantıları yapıldı.



İYİ Parti de bugün Meclis grubunu topladı.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısındaki konuşmasında gündemdeki konulara ilişkin mesajlar verdi.



Dervişoğlu, CHP’deki cumhurbaşkanı adayı belirleme seçimine, “Bugün vatandaşın haklı erken seçim arzusunu dillendirerek bunun talebini yaratmanın umuduna yaslananlara da sesleniyorum. Erdoğan, bir daha seçilmeyi, ölene kadar seçilmeyi adım adım planlamaktadır. Geçmişte yaptığınız gibi, bunlar atı alıp Üsküdar’ı geçerken arkasından sessizce el sallamaya hazırlananlara sesleniyorum; umut, safdilce ayakta tutulamaz.” sözleriyle tepki gösterdi.



İYİ Parti lideri, “Mesele kişiler ya da kimin aday olacağı değil değil sistem, kendi hevesi için bu düzenden nemalanmak halka yalan söylemektir.” diye konuştu.

"TEMEL PROJE PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ"



Dervişoğlu, İYİ Parti’nin temel projesinin parlamenter sisteme geçiş olduğunu da söyledi.



İYİ Parti lideri, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin en önemli meselesidir. Değiştirilmesi gereken, bu sistemin kendisidir. Siyasilerin bunun üzerinde konuşmaları ve Türkiye'nin temel meselesi olan bu meseleyi kişiselleştirmeden aşabilmenin yol haritalarını belirlemesi lazım. Bu sebeple beklentisi olan herkese elbette saygım var ama asıl olan Türkiye ve Türk milletidir.” dedi.