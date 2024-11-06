Dervişoğlu’ndan Devlet Bahçeli’nin ikinci Öcalan çıkışına tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı yinelemesi hakkında konuştu.



“Sözünün arkasındaymış ve ısrarlıymış. Bebek katili, Meclis kürsüsünden konuşmalıymış.” ifadesini kullanan Dervişoğlu, “Bütün amacının Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasını istediğini itiraf etti.” diye konuştu.



Dervişoğlu, “Yeni bir af planına kapı mı aralıyorsun?” diye sordu.



Muhalefetin anasaya değişikliğine kapıyı kapatması gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, “Erken seçim tartışmaları, Cumhurbaşkanına yeniden aday olma imkanı verdiğinden kendisinin iştahını kabartmaktadır.” dedi.



Konuşmasında kayyum atamalarına tepki olarak Mardin’de yapılan mitingi hatırlatan Dervişoğlu, DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın sözlerine “Cumhuriyet Devleti, Şeyh Saitlere, Seyit Rızalara ne yaptıysa, Aynı muameleyi görürsünüz.” diye yanıt verdi.



