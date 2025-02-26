Dervişoğlu’ndan ekonomi eleştirileri: Millet dertli, millet çaresiz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor.



Dervişoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:



“Bugün 26 Şubat. Kardeş Azerbaycan’daki Hocalı Katliamının 33’üncü yıldönümü. Hocalı’daki vahşetten, yer utandı, gök utandı, ama insanlık utanmadı. Çoluk çocuk, yaşlı genç demeden, 613 kardeşimizin katledildiği o kara günün izleri hala yüreklerimizde. Bilinsin ki; güneş batıdan doğuncaya kadar, Azerbaycan’ın ve kardeşlerimizin yanındayız.



EKONOMİ ELEŞTİRİLERİ



Hafta sonu Manisa ve İzmir’deydik. İş dünyasının temsilcileriyle, oda yöneticileriyle, esnafımızla, vatandaşlarımızla buluştuk. Saray duvarlarını aşamayan sesleri dinledik. Günü siftahsız kapayan esnafı da gördük, kulağımıza eğilip çilesini fısıldayan kardeşlerimizi de…



Ankara’dan nutuk atmak kolay. Ama milletimizin fısıltısı bile, o nutuklardan daha gür, daha keskin. Tablo, ‘Ekonomi kötü… Makro veriler şöyle, mikro veriler böyle’ diyerek açıklanacak gibi değil. İşçimizden memurumuza, emeklimizden çiftçimize, kadınlarımızdan gençlerimize, millet dertli, millet çaresiz.

"KANTARIN TOPUZU KAÇTI"



Bu iktidar, keyfi uygulamalarla, adaleti çiğneyen yargı sopasıyla, cübbelerine ilik açtırmış kontenjan savcıları ve hakimleriyle, kantarın topuzunu kaçırdı. Şaka-maka, istibdatla ömür boyu iktidarda kalacaklarına inanıyorlar. Ama buradan acı gerçeği hatırlatayım; 2017’deki mühürsüz zarflardan beri, parti devletine dönüştürdükleri bu mekanizma, önce onların başına yıkılacaktır. Tarih bunu söyler, milletimizin feraseti de bunu işaret eder."