Dervişoğlu'ndan emekli zammı tepkisi: Bu emekliye yaşama demektir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partsinin grup toplantısında konuştu.



En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasına tepki gösteren Dervişoğlu, "Sonunda 12 bin 500'e mutabık kalmışlar. Bu emekliye idam fermanıdır. Öl demektir, yaşama demektir." dedi.



Yıllardır dile getirdiklerini de ifade eden Dervişoğlu, "En düşük emekli maaşı asgari ücretten az olmamalıdır." diye konuştu.



İYİ Parti lideri, "Kaynak yok demek külliyen yalandır, aymazlıktır, milletimizin aklı ile dalga geçmektir." dedi.



SOKAK HAYVANLARI TEKLİFİ KOMİSYONDA



Dervişoğlu, "İYİ Parti olarak bu konuda verilecek tavizimiz yoktur. Başta Hayvan Hakları ile ilgili eksik ve yetersiz teklifi ve aciliyeti olmayan düzenlemeleri geri çekmelerini öneriyorum." ifadelerini kullandı.

