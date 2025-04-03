Dervişoğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gelerek tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Sadece siyasi gerekçelerle planlanmış operasyonun kurbanı olarak içeride yatıyor." dedi.

Dervişoğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı , Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nu ziyaret etti.

Dervişoğlu, ziyaret sonrası açıklama yaptı.

"Açık ve net söylüyorum. Sadece siyasi gerekçelerle planlanmış operasyonun kurbanı olarak içeride yatıyor." diye konuşan Dervişoğlu, "Babalar çocuklarını, anneler çocuklarını, dedeler torunlarını cezaevinde ziyaret etmek mecburiyetinde bırakıldılar. Genç kardeşlerimizin de bir kısmı gözaltında bir kısmı tutuklu." dedi.

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