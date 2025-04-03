Dervişoğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.



Dervişoğlu, ziyaret sonrası açıklama yaptı.



"Açık ve net söylüyorum. Sadece siyasi gerekçelerle planlanmış operasyonun kurbanı olarak içeride yatıyor." diye konuşan Dervişoğlu, "Babalar çocuklarını, anneler çocuklarını, dedeler torunlarını cezaevinde ziyaret etmek mecburiyetinde bırakıldılar. Genç kardeşlerimizin de bir kısmı gözaltında bir kısmı tutuklu." dedi.