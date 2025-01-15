Dervişoğlu'ndan İmralı görüşmesine tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu, İmralı'daki PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili başlayan sürece ilişkin tepki gösterdi.

"Kimse bu katilin silah bırakma çağrısını yaptığında, bunun bir af süreci gerektirdiğinin farkına varmaz diyorlar." diye konuşan Dervişoğlu, "Bugün sessiz kalırsan yarın çıkartacak bir sesin kalmayacak." dedi.

İYİ Parti lideri, ekonomiye ilişkin tepki de gösterdi.

Dervişoğlu'nun açıklamaları şöyle:



İMRALI GÖRÜŞMESİNE TEPKİ

"Bunlar miting meydanlarında milli ve manevi değerlerimizi sömürmekten kaçınmayanlardır. Dini siyasi malzeme yapmaktan bile çekinmeyenlerdir. Şehit tabutunu kürsü yaparak, cenazede propaganda yapan yine bunlardır. Katil terörist başını meclise getirme cüretini, milletten esirgedikleri umudu o katile bir hak olarak vermeyi düşünen ve bunu da devlet aklı kaplamasıyla dolaşıma sokan, elbette yine bu iktidar ve ortaklarıdır. Vatanı, yasayı, örfü, töreyi, kutsal olan ne varsa tek adamlık uğruna paspas edip çiğneyenlerin banisi her zaman bunlardır.

ZAMLAR



E’sini ağızlarına alamıyorlar, sadece zam var ağızlarında. O da maaş zammı değil, vergi zammı, yol, köprü zammı. Sahte zafer nutuklarını bu yüzden atıp duruyorlar. Kader deyip geç, şükredip yaşa diyorlar.

"SESSİZ KALIRSAN..."



Bugün Suriye’nin petrolünün yüzde 70’ini elinde bulunduran teröristan yani PKK’nın ikiz kardeşi PYD denilen yapı, 11 yıldır kendisini adım adım göz göre göre devletleştirirken susan bu iktidar, şimdi bir gece ansızın gelebiliriz diye naralar atıyor. Çünkü Türk milleti başını kaldırıp da bize bunların hesabını sormaz diyorlar. Çünkü kimse, 11 yıldır tüm gücünü Suriye’ye yığmış PKK’nın, Kandil’in Suriye’de istediklerinin çok ötesinde güce ve meşruiyete kavuşturulmuş PYD sayesinde ne karşılığında silah bırakacağının hesabını sormaz zannediyorlar ama ben soracağım, Türk Milleti de soracaktır.

40 yılda, 50 bin kişinin kanlısı, katili olan PKK’nın ve elebaşı bebek katilinin adının meclis kürsülerinde, devlet dairelerinde kolayca zikredilebilmesini, bununla da kalmayarak ona 'beyefendi' diyebilen milletvekilleri türer hale geldiğini nasılsa kimse dert etmez diyorlar ama ben dert ediyorum, Türk milleti de dert edinmektedir.



Kimse bu katilin silah bırakma çağrısını yaptığında, bunun bir af süreci gerektirdiğinin farkına varmaz diyorlar. Kimsenin Apo’ya ya da içerideki 5 bin kişilik katil sürüsüne çıkartılacak affın bir genel affa evrileceğine, bu genel afla birlikte bu başıbozuk adalet sistemine takılan ne kadar cani, sapık ve katil varsa çıkacağını sorgulayacağına inanmıyorlar.



Tam böyle bir zihni ve vicdani kaos sürecinde bu çıkacaklara millet ve devlet düşmanı FETÖ üyelerinin de ekleneceğinin hesabını kimse bizden sormaz diyorlar. Ben soracağım.



Bugün sessiz kalırsan yarın çıkartacak bir sesin kalmayacak.