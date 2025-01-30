Dervişoğlu'ndan Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gazeteci Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki göstererek "Gazetecilere yapılan muamelenin muhatabı yalnızca onlar değil, milletimizin tamamıdır." mesajını paylaştı.

Dervişoğlu'ndan Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki
Bilirkişi soruşturması: Üç gazeteci tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Bilirkişi soruşturması: Üç gazeteci tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

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Bilirkişi soruşturmasında gazeteci Suat Toktaş tutuklandı.

İYİ Parti Genel Başkanı , "Halk TV gazetecilere yapılan muamelenin muhatabı yalnızca onlar değil, milletimizin tamamıdır." dedi.

"Bu keyfiyet, hangi görüşten olursa olsun bütün vatandaşlarımıza gösterilen yargı sopasıdır." mesajını paylaşan İYİ Parti lideri, "Adalet bir gün herkese lazım olacak güven duygusun yaralamayın." ifadelerini kullandı.

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