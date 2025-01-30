Dervişoğlu'ndan Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki

Bilirkişi soruşturmasında gazeteci Suat Toktaş tutuklandı.



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Halk TV gazetecilere yapılan muamelenin muhatabı yalnızca onlar değil, milletimizin tamamıdır." dedi.



"Bu keyfiyet, hangi görüşten olursa olsun bütün vatandaşlarımıza gösterilen yargı sopasıdır." mesajını paylaşan İYİ Parti lideri, "Adalet bir gün herkese lazım olacak güven duygusun yaralamayın." ifadelerini kullandı.