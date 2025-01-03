Dervişoğlu'ndan "DEM heyetine randevu yok" mesajı

Son dakika haberi! Siyasette gündem DEM Parti’nin İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşme.



DEM Parti heyeti, Öcalan’la görüşmenin ardından dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.



Heyetin temasları, yeni haftada da sürecekken İYİ Parti'den açıklama geldi.



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti heyeti ile görüşmeyeceklerini bildirdi.

"MÜZAKERE EDECEK HİÇBİR ŞEYİMİZ OLAMAZ"



"İYİ Parti olarak bizim, “Cumhuriyet Düşmanlarıyla” müzakere edecek hiçbir şeyimiz olamaz." ifadelerini kullanan Dervişoğlu, hükümete ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.



Partisinin "affedilmek istenen terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette muhatap almayacağını" ifade eden Dervişoğlu, "Sorunlarımızı konuşmaya değil; sorunlarımızı, sorunun kaynağıyla müzakere etmeye karşıyız. " dedi.



Sorumluluklarının farkında olduğunu da sözlerine ekleyen Dervişoğlu, "Türk milletinin sinesinde, yine milletimizle el ele ve omuz omuza başlattığımız bu kutlu mücadele, sonsuza kadar kararlılıkla sürdürülecektir." diye konuştu.