Derya öğretmenin katiline müebbet: Mahkeme başkanından tepki

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, özel bir kurs merkezinde matematik öğretmeni olarak görev yapan tutuklu sanık Murat Okur, Alanya Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Salonda taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın ‘kadına karşı kasten öldürme', ‘başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' ve ‘kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından cezalandırılmasını talep eden mütalaasını yineledi.

Daha sonra söz verilen Derya öğretmenin babası ve oğlu, sanığın en ağır cezayı almasını istedi.



"PLANLAMIŞ OLSAYDIM CESEDİ KİMSE BULAMAZDI"



Sanık Murat Okur'a mütalaaya karşı savunması soruldu. Savunmasında olayı planlamadığını öne süren sanık Okur, "Bu olayı canice tasarlayarak gerçekleştirseydim cesedin yerini değiştirirdim. Kimse cesedi bulamazdı. Öyle olsaydı cesedi denize, kuyuya atardım, ben de tahliye olurdum. Onu niye kasten öldüreyim? Tamamen kendiliğinden gelişen bir olay." dedi.



Sanığın bu sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Canice davranmadığını söylüyorsun ya madem öyle, neden ambulans çağırmadın? Maktulü o halde bırakmasaydın. Bu durumda vicdanını sorgular haldeyiz." diyerek tepki gösterdi.