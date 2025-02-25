Derya’nın ölümünü 6 yaşındaki oğlu aydınlattı: Arabada vurup kaza süsü vermiş!
Aydın’da bariyere çarpan otomobilde cesedi bulunan Derya Buçan’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayet, genç kadının 6 yaşındaki oğlu D.B.’nin ifadesiyle aydınlatıldı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuk, annesi ile babası arasında tartışma çıktığını ve bir silah sesi duyduğunu anlattı. D.B., babasının silah sesinin dışarıdan geldiğini söylediğini aktardı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, kadının eşi Rıdvan Buçan tarafından vurulduğunu sonrasında ise olaya kaza süsü verildiğini belirledi. Suçunu itiraf eden adam ise tutuklandı.
Aydın’da bir kişi, eşini otomobilde öldürüp olayı kaza gibi gösterdi. Cinayet, 6 yaşındaki çocuğun ifadesiyle aydınlatıldı.
Olay, 21 Aralık saat 20.00 sıralarında Aydın-İzmir karayolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi.
Aydın yönüne giden Rıdvan Buçan yönetimindeki 09 EB 225 plakalı otomobil, bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Derya Buçan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Eşi Rıdvan Buçan ile 6 yaşındaki çocukları D.B. ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Morga kaldırılan Derya Buçan, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Derya Buçan, toprağa verildi.
Rıdvan Buçan ile oğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.
OĞLUNUN İFADESİYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.B., kazadan bir süre önce otomobilde seyir halindeyken annesiyle babası arasında yaşanan tartışma sonrası silah sesi duyduğunu, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ardından da kaza yaptıklarını anlattı.
D.B.’nin ifadesi sonrası soruşturmayı derinleştiren ekipler, Rıdvan Buçan’ı gözaltına aldı.
Otopsi raporunda ise Derya Buçan’ın başına isabet eden kurşun nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.
CİNAYETE KAZA SÜSÜ VERDİ
Rıdvan Buçan’ın otomobille seyir halindeyken eşini tabancayla başından vurarak öldürdüğü, ardından olayı kaza gibi göstermek için bariyere çarptığı belirlendi.
Rıdvan Buçan’ın jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.
Rıdvan Buçan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 30 Aralık’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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