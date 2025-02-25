Derya’nın ölümünü 6 yaşındaki oğlu aydınlattı: Arabada vurup kaza süsü vermiş!

Aydın’da bir kişi, eşini otomobilde öldürüp olayı kaza gibi gösterdi. Cinayet, 6 yaşındaki çocuğun ifadesiyle aydınlatıldı.



Olay, 21 Aralık saat 20.00 sıralarında Aydın-İzmir karayolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi.



Aydın yönüne giden Rıdvan Buçan yönetimindeki 09 EB 225 plakalı otomobil, bariyere çarptı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Derya Buçan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Eşi Rıdvan Buçan ile 6 yaşındaki çocukları D.B. ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Rıdvan Buçan





Morga kaldırılan Derya Buçan, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Derya Buçan, toprağa verildi.



Rıdvan Buçan ile oğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.



OĞLUNUN İFADESİYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI



Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.B., kazadan bir süre önce otomobilde seyir halindeyken annesiyle babası arasında yaşanan tartışma sonrası silah sesi duyduğunu, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ardından da kaza yaptıklarını anlattı.



D.B.’nin ifadesi sonrası soruşturmayı derinleştiren ekipler, Rıdvan Buçan’ı gözaltına aldı.



Otopsi raporunda ise Derya Buçan’ın başına isabet eden kurşun nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Derya Buçan'ın öldüğü olaya kaza süsü verildiği belirlendi