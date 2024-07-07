Desibel sınırını aştı: 690 bin TL ceza verildi

Mardin Valiliği talimatıyla Artuklu ilçesi tarihi yerleşim yeri başta olmak üzere il genelinde gürültü kirliliği ile mücadele kapsamında denetimler devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimler sonucu ilçede faaliyet gösteren bir iş yeri hakkında, desibel sınır değerleri sağlamadığından 696 bin 792 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Mardin'de 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

