Destek Holding patronu savcıya anlattı: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
20.09.2026 12:40
Altunç Kumova
900 milyarlık fon soruşturmasında gözaltına alınan Destek Holding'in patronu Altunç Kumova, şirket değerindeki artışta anormallik sezdiğini ama müdahale edemediğini ileri sürdü.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Destek Holding'un patronu Kumova, savcılık ifadesinde, genel olarak, şirketinin değerindeki anormal artışa ilişkin tatmin edici cevap veremedi.
İddiaya göre, Kumova, sorgusunda, “Halka arz olduğunda 15 milyar TL olan şirketinizin değeri 1,3 trilyon TL’ye ulaşmış. Bunda bir anormallik yok mu?” sorusuna, “Şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum. Anormallik sezdim ama müdahale edemezdim.” yanıtını verdi.
Haberdeki bilgiye göre, yaklaşık 39 yıldır ticaretle uğraştığını ve Destek Holding’in yüzde 99 oranında büyük ortağı olduğunu söyleyen Kumova, holding bünyesinde banka, faktoring, aracı kurum, portföy yönetim şirketi ve kripto şirketinin bulunduğunu ifade etti.
Destek Faktoring’in Şubat 2025’te halka arzının onaylandığını anlatan Kumova, halka arz için ilk olarak Akbank ile anlaştıklarını ancak daha sonra bu iş birliğini sonlandırarak Tera Yatırım ile yüzde 2 standart komisyon üzerinden anlaşma yaptıklarını belirtti.
Habere göre, şirketin yüzde 25’inin halka arz edildiğini belirten Kumova, halka arzın ardından hisselerin yüzde 20'sinin Tera Grubu ve diğer yatırımcıların tarafından alındığının anladığını belirten Kumova, “Tera Grubu’na neden bu ölçüde alım yaptığını sormadığını” söyledi.
Kumova; Destek Faktoring 'in halka arzı için ilk olarak bir bankayla anlaştıklarını, daha sonra bu iş birliğini sonlandırarak Tera Yatırım ile yüzde 2 standart komisyon üzerinden anlaşma yaptıklarını iddia etti.
Savcı sorguda Kumova’ya, “46 TL’den yaklaşık 15 milyar TL piyasa değeri olan şirketinin 1,3 trilyon TL’ye ulaşmasında bir anormallik yok mu?” diye sordu. Kumova, bu soruya kendisini şöyle savunarak yanıt verdi:
“Evet, bahsetmiş olduğunuz rakam anormal bir rakamdır. Fakat şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum.”
Savcılık, “Destek Faktoring hisselerinin hızla yükseldiği dönemde Tera bağlantılı fonların hisseyi yüksek çarpanlardan TEFAS’a açık fonlar üzerinden alması” konusunu da Kumova’ya sordu. Kumova şu savunmayı yaptı: “60 katlık bir artışın neticesinde TEFAS açık fonlara geçişinde bir anormallik durumu sezdim. Ancak işlemlerin borsa tahtası üzerinden gerçekleştirildiği için müdahale etme imkânı bulunmadım.
“4 KAT BÜYÜME ANORMALDİR”
Savcılık sorgusunda Kumova’ya “Şirketinizin Garanti Bankası veya Yapı Kredi Bankası’nın değerinin 4 kat büyüklüğe ulaştığında burada bir manipülasyon ya da dolandırıcılık görmediniz mi?” Kumova, “Sormuş olduğunuz 4 kat büyüklük anormal bir durumdur” karşılığını verdi. Hissedeki artışın kendi kontrolünün dışında gerçekleştiğini savunan Kumova, “Bir tacir olarak hoşuma giden bir durumdu.” ifadesini kullandı. Savcılık sorgusunda Tera’nın para piyasası fonları üzerinden aldığı kredilerin usulsüz biçimde Tera’ya aktarılıp aktarılmadığı ve bu parayla Destek Faktoring hisselerinin yeniden alınarak manipülatif işlemlere devam edilip edilmediği de Kumova’ya soruldu. Kumova bilgisi olmadığını söyledi.