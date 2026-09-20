Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Destek Holding'un patronu Kumova, savcılık ifadesinde, genel olarak, şirketinin değerindeki anormal artışa ilişkin tatmin edici cevap veremedi.

İddiaya göre, Kumova, sorgusunda, “Halka arz olduğunda 15 milyar TL olan şirketinizin değeri 1,3 trilyon TL’ye ulaşmış. Bunda bir anormallik yok mu?” sorusuna, “Şirket sahibi olarak bu durumda ne yapacağımı bilmiyordum. Anormallik sezdim ama müdahale edemezdim.” yanıtını verdi.

Haberdeki bilgiye göre, yaklaşık 39 yıldır ticaretle uğraştığını ve Destek Holding’in yüzde 99 oranında büyük ortağı olduğunu söyleyen Kumova, holding bünyesinde banka, faktoring, aracı kurum, portföy yönetim şirketi ve kripto şirketinin bulunduğunu ifade etti.

Destek Faktoring’in Şubat 2025’te halka arzının onaylandığını anlatan Kumova, halka arz için ilk olarak Akbank ile anlaştıklarını ancak daha sonra bu iş birliğini sonlandırarak Tera Yatırım ile yüzde 2 standart komisyon üzerinden anlaşma yaptıklarını belirtti.

Habere göre, şirketin yüzde 25’inin halka arz edildiğini belirten Kumova, halka arzın ardından hisselerin yüzde 20'sinin Tera Grubu ve diğer yatırımcıların tarafından alındığının anladığını belirten Kumova, “Tera Grubu’na neden bu ölçüde alım yaptığını sormadığını” söyledi.